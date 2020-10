Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Massimiliano Allegri !

Publié le 19 octobre 2020 à 17h15 par A.M.

Ciblé par Leonardo en cas de départ de Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri ne manque pas de prétendants sur le marché, mais la Lazio se serait retirée de ce dossier.

Massimiliano Allegri est un homme convoité. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus, le technicien italien n'a toujours pas retrouvé de clubs, mais ne manque pas d'opportunités. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo l'a d'ailleurs déjà contacté afin d'anticiper la succession de Thomas Tuchel dont le contrat prend fin en juin prochain. Toutefois, en Premier League aussi, Allegri est très apprécié notamment à Manchester United et Chelsea où les postes d'Ole Gunnar Solskjear et Frank Lampard seraient en danger. Ces dernières heures, Tuttosport annonçait également un intérêt de la Lazio Rome pour remplacer Simone Inzaghi qui n'a toujours pas prolongé son bail qui arrive à échéance en juin prochain.

La Lazio ne peut pas s'offrir Allegri