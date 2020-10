Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau message énigmatique de Tuchel sur le mercato…

Publié le 19 octobre 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel n’avait pas hésité à pointer du doigt Leonardo à plusieurs reprises sur le recrutement estival, l’entraîneur du PSG en a remis une couche subtile ce lundi en conférence de presse sur la qualité de son effectif.

Quelques jours avant la fin du mercato estival, Thomas Tuchel était monté au créneau publiquement en réclamant du renfort à la direction du PSG, et l’entraîneur allemand avait été entendu par Leonardo puisque Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha ont finalement été recrutés. Mais l’entraîneur allemand est-il pour autant satisfait du groupe mis à sa disposition pour affronter les échéances de cette saison, notamment en Ligue des Champions ? Interrogé en conférence de presse ce lundi avant d’affronter Manchester United, Tuchel s’est montré assez énigmatique sur le sujet.

« Un groupe plus fort ? Je ne sais pas »