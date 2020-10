Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adil Rami a déjà une idée pour remplacer Pablo Longoria !

Publié le 19 octobre 2020 à 13h45 par A.M.

Bien que Pablo Longoria vienne d'arriver à l'OM, Adil Rami estime que Luis Campos est l'homme de la situation pour le club phocéen.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta en mai dernier, l'Olympique de Marseille s'est mis en quête de son remplaçant. Ce nouvel homme fort du secteur sportif de l'OM allait d'ailleurs avoir des fonctions élargies puisque Jacques-Henri Eyraud a souhaité prendre du recul en nommant un « head of football », sorte de directeur général du football. Dans cette optique, c'est Pablo Longoria qui a été nommé à ce poste. Et alors qu'il semble faire l'unanimité jusque-là grâce notamment à un recrutement plutôt bien géré compte tenu des finances de l'OM, Adil Rami préférerait voir débarquer Luis Campos, qui officie aujourd'hui en tant que conseiller de Gérard Lopez au LOSC.

Rami veut voir Campos à l'OM