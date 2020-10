Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Donnarumma !

Publié le 19 octobre 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG et alors qu’il figurerait sur les tablettes de Leonardo, Gianlugi Donnarumma pourrait finalement être prolongé par le Milan AC comme l’a annoncé son entraîneur.

Depuis maintenant plusieurs années, le PSG aurait des vues sur Gianluigi Donnarumma, d’autant que Leonardo connaît très bien le gardien italien du Milan AC qui fait partie de l’écurie de Mino Raiola. De plus, le Donnarumma présente l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat avec le club rossonero, et pourrait donc potentiellement signer gratuitement au PSG l’été prochain. Mais ce dossier ne sera pas aussi simple que prévu….

Milan envisage toujours de prolonger Donnarumma