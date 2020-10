Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Tuchel... Un énorme coup de tonnerre se profile !

Publié le 19 octobre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 19 octobre 2020 à 8h18

A l'issue d'un mercato qui a fait des remous en interne, la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo en est sorti fragilisée. Et leur collaboration ne devrait pas se poursuivre encore très longtemps.

Le mercato a laissé des traces. Et pour cause, pendant que Leonardo assurait qu'il fallait absolument se montrer créatif sur un marché d'opportunités lourdement impacté par la crise sanitaire, Thomas Tuchel n'a cessé de clamer sa volonté de voir arriver des nouveaux renforts afin de compenser les nombreux départs estivaux. « Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent », voilà le type de message diffusé par l'entraîneur du PSG en conférence de presse en fin de mercato alors qu'Alessandro Florenzi était à ce moment-là, l'unique nouveau joueur parisien. Des sorties qui ont véritablement agacé Leonardo, qui n'avait pas manqué de le faire savoir. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé », confiait ainsi le directeur sportif du PSG.

Tuchel ou Leonardo, il n'en restera qu'un