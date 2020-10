Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Lionel Messi !

Publié le 19 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Du PSG à Manchester City en passant par la Juventus ou encore Chelsea, les plus grands clubs d’Europe lorgnent sur Lionel Messi qui devrait sauf énorme revirement de situation être libre de tout contrat à la fin de la saison. Les hostilités seraient lancées.

Il semblait être à deux doigts de quitter le FC Barcelone, son club de toujours, lors du dernier mercato estival. Las d’être lié aux décisions administratives et sportives de la direction, sentant que le vent avait tourné et qu’il était temps pour le Barça de lancer un nouveau projet sans lui, Messi voulait partir et visiblement rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Finalement, ne souhaitant pas régler ses désaccords avec ses dirigeants devant les tribunaux, le capitaine du FC Barcelone est resté au club blaugrana. La donne devrait être bien différente dans les prochains mois.

Manchester City prêt à lancer une offensive en janvier, mais la bataille royale devrait avoir lieu