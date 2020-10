Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle clairement McCourt et Eyraud pour son avenir !

Publié le 18 octobre 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors qu'André Villas-Boas est en fin de contrat en juin prochain, l'OM ne s'affole pas. L'entente entre l'entraîneur, le président et le propriétaire du club est au beau fixe, comme le souligne le technicien portugais.

La situation actuelle de l'OM n'est pas sans rappeler celle du PSG. Les entraîneurs des deux rivaux sont en fin de contrat à la fin de saison. Mais si les attaques entre Leonardo et Thomas Tuchel se multiplient chez les champions de France, la sérénité semble régner à Marseille. Malgré un bail se terminant en juin 2021, André Villas-Boas ne serait pas en danger. Mieux, le technicien portugais aurait même les clés pour son avenir. Avec des résultats convaincants, la direction marseillaise aimerait bien prolonger son entraîneur. Après avoir, jusque-là, toujours laissé planer un doute sur son avenir, Villas-Boas est enfin sorti du silence.

« McCourt peut être tranquille, je ne cherche pas autre chose »