Mercato - PSG : Tuchel afficherait une grosse déception sur le recrutement de Leonardo !

Publié le 19 octobre 2020 à 10h15 par A.M.

Deux semaines après la fermeture du mercato, Thomas Tuchel n'aurait pas encore totalement digéré le recrutement de Leonardo.

Voilà désormais deux semaines que le mercato a fermé ses portes et au PSG, le recrutement de Leonardo n'enchante pas tout le monde, à commencer par Thomas Tuchel qui avait récemment réclamé « un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain », ajoutant que « les priorités sont claires ». En fin de mercato, le directeur sportif du PSG a en partie répondu au cahier des charges de son entraîneur en attirant Moise Kean dans le secteur offensif, mais également deux milieux de terrain au profil radicalement opposé à savoir Danilo Pereira et Rafinha. Mais cela n'aurait pas totalement suffi au bonheur de Thomas Tuchel.

Tuchel attendait un défenseur central