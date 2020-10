Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi menacé par l'émir du Qatar ? La réponse !

Publié le 19 octobre 2020 à 9h45 par La rédaction

Propriétaire du PSG, Tamim ben Hamad Al Thani n’aurait pas l’intention de se séparer de la direction actuelle. Ainsi, malgré des problèmes avec la justice, Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas menacé.

A la tête du PSG depuis 2011 et le rachat du club par le Qatar, Nasser al-Khelaïfi est devenu un visage familier du football français. A la tête de la formation parisienne, le président a failli voir ses vœux exaucés puisque son équipe est parvenu à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais le PSG a raté la dernière marche et s’est incliné face au Bayern Munich. Mais si son nom est dernièrement revenu au cœur de l’actualité ce n’est pas pour les performances du club parisien. En effet, Nasser al-Khelaïfi, également président de beIN MEDIA Group, a été auditionné par la justice suisse car il est accusé d’instigation de gestion déloyale aggravée dans un dossier lié aux droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030.

L'émir ne compte pas se séparer de la direction actuelle

De quoi remettre en cause son statut du président du PSG ? Selon les informations d’Abdellah Boulma, le propriétaire du club de la capitale Tamim ben Hamad Al Thani n’aurait, pour l’instant pas l’intention de se séparer de la direction actuelle et donc de Nasser Al-Khelaïfi. Autrement dit, le président du club, mais aussi Jean-Claude Blanc, directeur exécutif du PSG, ne serait pas menacé par l’émir du Qatar qui serait, par ailleurs, seul décisionnaire.