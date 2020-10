Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana répond sèchement aux supporters sur son transfert !

Publié le 19 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Malgré les tentatives de Claude Puel pour le garder, Wesley Fofana a été transféré à Leicester en toute fin de mercato. Le départ de la jeune pépite française n’est toujours pas digéré par les supporters de l’ASSE.

Wesley Fofana a tenu à clarifier les choses avec les supporters de l’ASSE. Comme révélé par le10sport.com, Claude Puel s’était opposé jusqu’au bout au départ de son jeune défenseur central. Wesley Fofana avait finalement pris la direction de Leicester dans les derniers jours du mercato contre 35M€ + 5M€ de bonus. Le joueur de 19 ans s’est, dans un même temps, attiré les foudres des supporters de l’ASSE, lui reprochant d’avoir forcé son départ vers l’Angleterre. Après une saison pleine à l’ASSE, Wesley Fofana a, lui, réaffirmé son amour du maillot Vert.

« J’ai toujours tout fait pour le club »