Mercato - LOSC : Galtier met la pression sur sa grosse recrue de l’été !

Publié le 19 octobre 2020 à 8h24 par G.d.S.S. mis à jour le 19 octobre 2020 à 8h25

Toujours muet face au but depuis son arrivée au LOSC, Jonathan David traverse une période de doutes. Christophe Galtier a mis la pression sur son attaquant.