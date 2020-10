Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wenger revient sur les approches du PSG...

Publié le 19 octobre 2020 à 7h45 par A.C.

Arsène Wenger, actuellement engagé à la FIFA, est revenu sur les différentes approches faites par le PSG.

Considéré comme l’un des meilleurs entraineurs français de l’histoire, si ce n’est le meilleur de par sa longévité et son palmarès, Arsène Wenger a fait la plupart de sa carrière à Arsenal. Pourtant, il aurait très bien pu briller en France. Et pas n’importe où, au Paris Saint-Germain ! L’Alsacien a en effet été lié des nombreuses fois au PSG, que ce soit pour un poste d’entraineur, ou pour ceux un peu plus éloigné des terrains. Finalement, Wenger n’a jamais cédé aux sirènes du PSG...

« Pourquoi je n’ai pas rejoint le PSG ? A l’époque j’étais pris à Arsenal et maintenant... »