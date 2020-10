Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana justifie son transfert !

Publié le 18 octobre 2020 à 22h00 par Th.B.

Parti à Leicester City à la toute fin du mercato, Wesley Fofana s’est livré sur les raisons de son transfert qui sont multiples, à la fois sportives et familiales.

Formé à l’ASSE où il a explosé la saison passée, Wesley Fofana (19 ans) a impressionné les dirigeants de Leicester City. En effet, les Foxes , en quête d’une option pour épauler Caglar Soyuncu, ont jeté leur dévolu sur l’un des espoirs du football français et se sont donnés les moyens. En effet, pour Fofana, Leicester a offert 35M€ + 5M€ de bonus à l’ASSE. Une occasion en or de franchir un palier à la fois sportif et financier pour Wesley Fofana.

« L’offre que j’ai eu de Leicester, personne ne pouvait me garantir que l’année prochaine j’aurais eu la même offre voire mieux »