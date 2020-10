Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Wesley Fofana fait un énorme appel du pied à l'OM !

Publié le 18 octobre 2020 à 21h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Wesley Fofana a quitté l'ASSE et s'est engagé en faveur de Leicester. Interrogée après son transfert chez les Foxes, la pépite de 19 ans a avoué qu'il rêve de rejoindre l'OM.

Etincelant la saison dernière sous les couleurs de l'ASSE, Wesley Fofana a totalement séduit la direction de Leicester. Lors du dernier mercato estival, les Foxes ont cassé leur tirelire pour convaincre Les Verts de leur céder la pépite de 19 ans. Pour la bagatelle de 35M€, plus 5M€ de bonus, Wesley Fofana s'est donc engagé en faveur de Leicester. Alors qu'il fait ses premiers pas dans le club anglais ce dimanche soir face à Aston Villa, Wesley Fofana a accordé une interview au Canal Football Club . Lors de cet entretien, le natif de Marseille a reconnu qu'il rêvait de signer un jour à l'OM.

«Ça restera toujours un rêve de jouer à l’Olympique de Marseille»