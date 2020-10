Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va devenir urgent pour Florian Thauvin…

Publié le 18 octobre 2020 à 19h30 par Th.B.

Déjà auteur de trois buts en Ligue 1 cette saison, Florian Thauvin semble peu à peu retrouver une forme optimale alors que son avenir à l’OM s’inscrit de plus en plus en pointillés…

De quoi sera fait l’avenir de Florian Thauvin ? À la toute fin du mercato estival, l’ailier de l’OM laissait planer le doute concernant son avenir, lui qui est entré dans l’ultime année de son contrat à l’Olympique de Marseille. « Avant de penser à l'avenir, je dois d'abord penser au présent. Je dois être performant (...) Si je reçois une grosse offre ? On ne sait jamais comment ça se passe. Je suis là aujourd’hui. Demain on ne sait jamais. Le club peut me dire : "fais tes valises". Je l'ai déjà vécu. J'écouterai toujours tout, même si j'ai cinq années de contrat ». Retrouver sa forme, Florian Thauvin semble être sur le bon chemin, en attestent ses buts marqués face à Brest, au PSG et plus récemment face à Bordeaux en Ligue 1. Bien qu’il ne parvienne pas à être régulier, Thauvin réussit à être décisif. Ce qui n’échappe pas à deux grands noms du football européens, à savoir le FC Séville et surtout le Milan AC.

Deux portes de sorties déjà bien établies

Selon plusieurs médias italiens, le Milan AC en pincerait particulièrement pour Florian Thauvin et ne compterait pas laisser passer sa chance dans cette opération. Bien que le club rossoneri pourrait s’attacher ses services gratuitement l’été prochain, le Milan songerait à lancer une offensive dès cet hiver afin de ne pas laisser le FC Séville lui barrer la route à l’avenir. En effet, le club andalou qui se serait, selon Estadio Deportivo , renseigné sur le profil du champion du monde tricolore en 2018 et en 2019, prévoirait de lui offrir un salaire plus important que celui qu’il perçoit à l’OM. En outre, sur le plan sportif, Séville permettrait à Florian Thauvin de régulièrement disputer la Ligue des champions. Deux destinations alléchantes donc pour le joueur de l’OM sur qui André Villas-Boas compte.

