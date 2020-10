Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut s’en mordre les doigts pour Ousmane Dembélé !

Publié le 18 octobre 2020 à 21h00 par Th.B.

Passé par le FC Barcelone, Marc Bartra a pu évoluer aux côtés d’Ousmane Dembélé l’espace d’une saison au Borussia Dortmund. Mais cette courte expérience aurait été suffisante pour l’ancien de la Masia afin de dissuader le Barça de recruter Dembélé, en vain.

Après le départ surprise de Neymar pour le PSG qui s’était aligné sur les 222M€ de la clause libératoire de la star auriverde au début du mois d’août de 2017, le FC Barcelone s’est empressé de lui dénicher un successeur. Après avoir scruté le marché et quelques semaines de doutes et de grève du côté du joueur, Ousmane Dembélé a débarqué au Camp Nou pour la coquette somme de 105M€ et 40M€ de bonus. Malgré quelques éclairs de génies, celui qui deviendra champion du monde en 2018 n’est jamais parvenu à être régulier au FC Barcelone, non épargné par les blessures. En coulisse, le Barça aurait perdu patience au fil des saisons et voudrait désormais à tout prix se séparer du Français, lui qui n’apporte pas satisfaction et irriterait le club par ses écarts de comportement. Mais le FC Barcelone aurait été prévenu.

Battra aurait dissuadé le Barça de recruter Dembélé