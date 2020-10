Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi au cœur des tensions entre Leonardo et Tuchel ?

Publié le 19 octobre 2020 à 9h15 par A.M.

Recruté définitivement par le PSG en tout début de mercato pour un peu plus de 50M€, Mauro Icardi n'était pas le premier choix de Thomas Tuchel qui regretterait d'avoir vu rester le buteur argentin.

Au terme d'un long et très mouvementé mercato, le Paris Saint-Germain s'est finalement bien renforcé grâce notamment à l'arrivée sur le gong de Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean. Leonardo a du mener un recrutement créatif compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur les finances du PSG, comme de tous les clubs européens. Mais également à cause du fait qu'il a rapidement englouti une grosse partie du budget mercato en levant l'option d'achat de Mauro Icardi dès la fin du mois de mai pour environ 50M€, hors bonus compris entre 7 et 8M€. Un choix qui n'était pas totalement du goût de Thomas Tuchel.

Tuchel ne voulait pas d'Icardi