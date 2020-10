Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un avertissement pour Donnarumma !

Publié le 17 octobre 2020 à 22h45 par H.K.

Sur les tablettes du PSG depuis de nombreux mois, Gianluigi Donnarumma souhaiterait continuer son aventure avec le Milan AC, lui qui est en fin de contrat à la fin de la saison chez les Rossoneri. Et l’international italien pourrait rapidement négocier avec ses dirigeants pour prolonger son contrat…

Leonardo semble maintenir son intérêt dans le dossier Donnarumma. Régulièrement lié à l’international italien, le PSG pourrait bien tenter un gros coup l’été prochain, alors que le joueur sera libre de tout contrat, son bail actuel avec l’AC Milan courant jusqu’en juin 2021. Cependant, « Gigio » semble vouloir prolonger avec les Rossoneri , et le directeur sportif milanais, Paolo Maldini, devrait rapidement engager les négociations avec son portier pour sceller rapidement son avenir…

« C’est une négociation et nous devons être heureux ensemble »