Mercato - Arsenal : Xhaka s’enflamme pour Partey !

Publié le 17 octobre 2020 à 21h25 par La rédaction

Thomas Partey a été la recrue estivale phare d'Arsenal. À peine arrivé à Londres, le Ghanéen fait déjà des émules. Dernier en date, son nouveau partenaire, Granit Xhaka.