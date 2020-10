Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Campos... Adil Rami réclame une révolution du Champions Project de McCourt !

Publié le 19 octobre 2020 à 15h30 par A.M.

Toujours très loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation de l'Olympique de Marseille, Adil Rami n'a pas manqué de critiquer les choix faits par la direction en place notamment en matière de recrutement et reconnaît qu'il ne serait pas opposé à la vente de l'OM.

Joueur de l'Olympique de Marseille entre 2017 et 2019, Adil Rami garde un excellent souvenir de son passage au sein du club phocéen avec lequel il atteint la finale de la Ligue Europa et qui lui a permis d'être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 remportée par l'équipe de France. Toutefois, le défenseur central passé par le LOSC ou encore le FC Séville n'a pas digéré le comportement de Jacques-Henri Eyraud à son égard qui avait décidé de le licencier durant l'été 2019 suite à sa participation à Fort Boyard. Adil Rami a pointé du doigt à plusieurs reprises le président de l'OM, assurant qu'il lui a « manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l’OM . » Par conséquent, le Champion du monde ne pleurerait surement pas si Jacques-Henri Eyraud venait à quitter l'OM. Mais ce n'est pas le seul changement que souhaiterait voir Adil Rami.

Rami n'est pas tendre avec le projet McCourt...

En effet, interrogé dans les colonnes de La Provence , le défenseur central qui évolue désormais à Boavista est très critique à l'égard du Champions Project qu'il a pu vivre de l'intérieur entre 2017 et 2019. « Le Champions Project ? Je suis déçu. Au final, on est en Ligue des champions. Je parle en tant que supporter. Mais quand tu proposes quelque chose comme ça et que tu ne fais pas un mercato très intelligent, que tu ne prends pas un attaquant tueur... À l'époque, j'étais allé voir le président et je lui avais dit de regarder tel ou tel joueur, comme le jeune (Marcus) Thuram, un crack, ou (Yussuf) Poulsen, qui pouvait nous faire du bien parce qu'il était grand et athlétique. Mais, non... », regrette Adil Rami qui constate qu'après son départ, les choses n'ont pas vraiment changé en matière de recrutement : « Quand je vois qu'aujourd'hui Vedat Muriqi est parti de Fenerbahçe pour aller à la Lazio... Je ne sais pas ce qu'on fout. J'espère que le Brésilien qu'ils ont pris (Luis Henrique) est bon. Je n'ai rien contre Benedetto mais il faut toujours des joueurs de différentes caractéristiques pour pouvoir aller plus haut. Pour le moment, on n'a pas encore ça »

... et veut du changement !