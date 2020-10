Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani afficherait un souhait fort pour ses retrouvailles avec le PSG !

Publié le 19 octobre 2020 à 10h00 par A.M.

Alors qu'il postule à une place de titulaire pour ses débuts avec Manchester United pour le déplacement au Parc des Princes, Edinson Cavani serait prêt à tout pour disputer ce match et retrouver le PSG, quatre mois et demi après son départ.

Boucler la boucle. Voilà l'obsession d'Edinson Cavani depuis le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. En effet, le Matador a signé à Manchester United qui débuter sa campagne européenne mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Quatre mois et demi après son départ du PSG, et sans avoir pu dire adieu aux supporters, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale sera donc de retour à Paris pour son premier match avec les Red Devils . Un incroyable signe du destin. « C'est tout simplement incroyable, les choses arrivent toujours pour une raison, et parfois de la manière la plus incroyable (...) Ce sera un sentiment formidable et une expérience agréable et c'est quelque chose dont je suis très heureux », confiait le buteur uruguayen ces derniers jours.

Cavani prêt à tout pour jouer contre le PSG