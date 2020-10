Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gros coup estival d'André Villas-Boas est validé !

Publié le 19 octobre 2020 à 21h30 par D.M.

Prêté avec option d’achat par le Bayern Munich, Michaël Cuisance semble déjà faire l’unanimité à l’OM. Scout français, Nicolas Baudoin a supervisé à plusieurs reprises le milieu de terrain et il n’est pas surpris par les performances du joueur.

Les derniers instants du dernier mercato estival ont été riche en rebondissements du côté de l’OM. Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté la cité phocéenne, tandis que Michaël Cuisance a débarqué. Prêté par le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison avec option d'achat, le joueur de 21 ans a fait ses grands débuts ce samedi face aux Girondins de Bordeaux. Positionné en numéro 10, Cuisance a réalisé une bonne prestation comme l’a indiqué André Villas-Boas après la rencontre : « Il a fait une très bonne prestation. On a parlé de ce poste de numéro 10 car ce n'est pas sa position préférée, comme Morgan (Sanson), donc on a eu des conversations entre nous pour permettre des changements dans cette position. Il s'est finalement révélé très bon à ce poste. Quand il arrivait à se retourner vers le but adverse, il pouvait mettre des passes en profondeur et dans la largeur aussi, il a trouvé plusieurs fois Amavi. Il a essayé en première mi-temps de frapper du gauche, mais il n'a pas trop réussi. C'est une première bien réussie pour lui ».

« Cuisance ? c’est une très belle pioche pour l’OM »