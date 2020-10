Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a connu un échec durant le mercato...

Publié le 20 octobre 2020 à 1h00 par D.M.

Selon nos informations exclusives, l’ASSE avait coché le nom de Said Arab qui a finalement rejoint le Paris FC. Le milieu de terrain a justifié son choix.

Claude Puel avait pour projet lors de ce mercato estival de se séparer des gros salaires et de rajeunir son effectif. Ainsi, l’ASSE a accueilli cet été Adil Aouchiche (18 ans) ou encore Jean-Philippe Krasso (23 ans). Mais le technicien a connu aussi des échecs durant ce mercato. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club stéphanois avait coché le nom de Saïd Arab qui évoluait la saison dernière au Red Star. Sur les tablettes de Strasbourg, Lorient ou encore Brentford en Angleterre, le milieu de terrain a finalement opté pour le Paris FC.

« Le Paris FC ? Un projet qui collait avec ce que je voulais »