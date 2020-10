Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Coutinho salué par le vestiaire !

Publié le 20 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Après des débuts à Barcelone en demi-teinte, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich. De retour avec un triplé en poche, le Brésilien est attendu par ses coéquipiers.

Les saisons de Coutinho et du FC Barcelone ont été diamétralement opposées. Mais elles se sont croisées un soir d'août. En quart de Ligue des Champions, le Bayern a éteint Barcelone (2-8). Coutinho a participé à la fête avec deux buts et une passe décisive. Deux tours plus tard, l'international brésilien réalisait le triplé avec le Bayern. Recruté en 2018 à Liverpool pour 145 M€, Coutinho a plutôt raté son premier passage en Catalogne. Ressourcé après son prêt au Bayern, le milieu offensif de 28 ans est de retour pour relancer les blaugranas .

« Coutinho est revenu très enthousiaste