Mercato - OM : Luis Campos suscite de grands regrets à l’OM !

Publié le 20 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui au LOSC, Luis Campos était évoqué pour devenir le directeur sportif de l’OM à l’arrivée de Frank McCourt. Un échec qui donne des regrets à Adil Rami.

Après le baseball, Frank McCourt a donc débarqué dans le monde du football en 2016 en rachetant l’OM. L’Américain a ainsi pris la succession de Margarita Louis-Dreyfus, tout en ayant de grandes ambitions pour le club phocéen. Et pour l’accompagner, McCourt s’était alors entouré de Jacques-Henri Eyraud, au poste de président, et d’Andoni Zubizarreta, nommé directeur sportif. L’expérience de l’ancien du FC Barcelone devait donc faire grandir ce projet à l’OM, bien que d’autres noms avaient circulé pour occuper ce poste. Celui de Luis Campos est notamment revenu à plusieurs reprises, mais cela ne s’est finalement pas fait et le Portugais a finalement atterri au LOSC avec Gérard Lopez.

Rami souhaite un Luis Campos à l’OM !