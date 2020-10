Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès juge la grande première de Cuisance !

Publié le 20 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Titulaire face à Bordeaux pour sa première apparition avec le maillot de l’OM, Mickaël Cuisance était forcément scruté. Des grands débuts intéressants aux yeux des spécialiste, une tendance que confirme Pierre Ménès.

Cette saison, nombreux sont les nouveaux visages du côté de La Commanderie. L’OM a fait ses emplettes, recrutant Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Mickaël Cuisance. Ces deux derniers ont fait leur début samedi soir face à Bordeaux (victoire 3-1), le Brésilien entré en toute fin de match, et le Français titularisé en meneur de jeu, dans un système inédit pour André Villas-Boas. Les grands débuts en Ligue 1 de l’ancien du Bayern Munich étaient forcément scrutés, et l’Alsacien semble avoir porté satisfaction. Y compris auprès de l’exigeant Pierre Ménès.

Cuisance a « joué utile »