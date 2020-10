Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Cet énorme appel du pied lancé à Leonardo et Longoria !

Publié le 19 octobre 2020 à 22h30 par A.D.

Actuel coach de la formation argentine de Defensa, Hernan Crespo se verrait bien coacher en Ligue 1 à l'avenir. Interrogé sur le sujet, l'ancienne gloire du Milan AC a posé sa candidature pour s'assoir sur le banc du PSG ou de l'OM.

Hernan Crespo est prêt à relever un tout nouveau défi en Ligue 1. Ancienne gloire du Milan AC, l'ex-buteur argentin s'est reconverti en tant que coach. Alors qu'il entraine le club de Defensa, Hernan Crespo a fait une énorme confidence sur son avenir. Lors d'un entretien accordé à So Foot , le technicien de 45 ans a avoué qu'il aimerait bien prendre les rênes d'une formation de Ligue 1, et plus précisément du PSG ou de l'OM.

Hernan Crespo attiré par le PSG et l'OM ?