Mercato - Real Madrid : Frank Lampard prend position pour N’Golo Kanté !

Publié le 19 octobre 2020 à 22h00 par La rédaction

Bien que courtisé lors de la dernière fenêtre des transferts, N’Golo Kanté va bien rester à Chelsea. Alors que certains médias anglais annonçaient une brouille entre le français et Frank Lampard. L'entraîneur des Blues a réaffirmé son amour pour N’Golo Kanté.

Le Real Madrid et l’Inter Milan vont devoir faire sans. Comme le10sport.com le révélait, N’Golo Kanté a bien l'intention de rester à Chelsea. Cet été, le champion du Monde français était notamment dans le viseur du Real Madrid, à l’instar de Kylian Mbappé ou Eduardo Camavinga. Mais N’Golo Kanté se sent bien à Londres et n’envisage pas de partir, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Même si, un temps, il avait été évoqué que N’Golo Kanté serait en froid avec son entraîneur à Chelsea, Frank Lampard, il n’en est rien. L’entraîneur anglais a, d’ailleurs, réaffirmé son envie de voir évoluer N’Golo Kanté chez les Blues.

« Il est évident que je ne veux pas le perdre »