Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Dernier tour de piste ?

Publié le 19 octobre 2020 à 19h30 par A.C.

Kylian Mbappé et Neymar sont tous les deux liés au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022 et le moment est venu, de s’inquiéter pour leur avenir au club.

Pour le moment, Neymar et Kylian Mbappé sont les stars du Paris Saint-Germain et, ce mardi, ils entameront une nouvelle campagne de Ligue des Champions. Mais cela va-t-il durer ? Il ne se passe pas une semaine, sans que l’une ou l’autre stars du PSG ne fasse les gros titres des rubriques mercato. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, le sujet favori de la presse espagnole. Considéré comme LA future star de demain, le numéro 10 du PSG est régulièrement annoncé du côté du Real Madrid. AS a d’ailleurs expliqué que Florentino Pérez a déjà préparé le terrain pour Mbappé cet été, avec les départs de James Rodriguez, Gareth Bale ou encore Achraf Hakimi. Pour Neymar, la situation est quelque peu différente. Nous vous révélions en effet le 16 juillet dernier, qu’après ses caprices de l’été 2019 l’ancien du FC Barcelone est plus heureux que jamais au PSG. Cela va forcément aider Leonardo, qui rêve de pouvoir prolonger Neymar, ainsi que Kylian Mbappé

Mbappé pas tenté par une prolongation au PSG

Ce lundi, Le Parisien ne pousse pas vraiment à l’optimisme, pour Kylian Mbappé. D’après les informations du quotidien, la prolongation du Champion du monde serait mal embarquée. Mbappé ne souhaiterait en effet pas signer un contrat de plusieurs années, qui pourrait entraver un possible départ du Paris Saint-Germain. Ainsi, la seule possibilité qui se dessinerait pour Mbappé est un départ lors du mercato estival 2021. Ça tombe bien, c’est justement le plan du Real Madrid, mais également de Liverpool ou encore de la Juventus.

Neymar voudrait prolonger, mais...