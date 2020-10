Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une guerre légendaire se prépare pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat avec le PSG l’été prochain, Kylian Mbappé pourrait être amené à quitter le club de la capitale. D’autant qu’il empile les prétendants de prestige en Europe…

Une question revient en boucle ces derniers mois au sujet de Kylian Mbappé : l’attaquant français va-t-il ou non prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, ou bien sera-t-il vendu l’été prochain à un an de cette échéance pour rapporter une grosse somme à ses dirigeants ? Quoi qu’il arrive, c’est l’une de ces deux issues qui mettra un terme à ce suspens qui plane autour du cas Mbappé. D’ailleurs, s’il choisit de partir, le joueur du PSG aura l’embarras du choix.

Des courtisans XXL pour Mbappé

Bien sûr, tout le monde est au courant de l’intérêt de longue date que lui porte le Real Madrid, où Zinedine Zidane et le président Florentino Pérez apprécient énormément son profil. Mais la presse espagnole indiquait récemment que le FC Barcelone, autre géant de la Liga, en pincerait également pour le joueur du PSG. La premier n’est évidemment pas en reste sur ce dossier, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’avril dernier, Liverpool a contacté le clan Mbappé pour prendre température. Mais Manchester United et Manchester City ont aussi été annoncés sur son profil, tout comme la Juventus en Italie, et c’est donc une bataille légendaire qui s'annonce pour savoir qui recrutera Kylian Mbappé s’il quitte le PSG.