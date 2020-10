Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va pouvoir pleinement compter sur ce joueur !

Publié le 18 octobre 2020 à 23h15 par Th.B.

Alors qu’Abdou Diallo n’a pas encore justifié l’investissement placé en lui à l’été 2019, le défenseur du PSG compterait bien profiter du départ de Thiago Silva pour saisir sa chance et serait d’ailleurs plus que jamais lié au club parisien.

Après une expérience plutôt réussie au Borussia Dortmund, Abdou Diallo a pris la direction du PSG à l’été 2019. Simple alternative en défense centrale, il n’a dû se contenter que de quelques titularisations, sans jamais réellement convaincre. Aligné au sein de la charnière avec Presnel Kimpembe vendredi lors de la large victoire parisienne à Nîmes (4-0), le gaucher français compterait saisir sa chance alors que Marquinhos s’est blessé en sélection selon L’Équipe. Après des débuts difficiles à Paris, Abdou Diallo serait pleinement intégré et déterminé à réussir au PSG.

Diallo très lié au PSG