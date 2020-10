Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adil Rami affiche un énorme regret avec André Villas-Boas...

Publié le 19 octobre 2020 à 17h45 par A.M.

Licencié durant l'été 2019, Adil Rami reconnaît qu'il aurait bien aimé travailler sous les ordres d'André Villas-Boas grâce auquel l'OM fait son retour en Ligue des Champions.

Arrivé durant l'été 2017 à l'Olympique de Marseille, Adil Rami s'est rapidement imposé comme le leader de la défense du club phocéen au point de faire partie de la liste de 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 remportée par l'équipe de France. Et alors que l'histoire semblait parfaite entre l'OM et Adil Rami, le défenseur central a mal vécu l'après-Mondial et a réalisé une saison moyenne qui s'est terminée en clash avec sa direction au point d'être licencié en août 2019 pour avoir participé à Fort Boyard, motif qualifié de faute grave par l'OM. Un regret pour Adil Rami qui reconnaît qu'il aurait bien aimé évoluer sous les ordres d'André Villas-Boas et disputer la Ligue des Champions avec le club phocéen.

«J'aurais pu réaliser une belle saison avec André Villas-Boas»