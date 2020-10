Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau départ pour Ousmane Dembélé avec Koeman ?

Publié le 19 octobre 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Miné par de nombreuses blessures, Ousmane Dembélé entame cette nouvelle saison avec l’espoir de s’imposer enfin au FC Barcelone.

Après des passages réussis à Rennes et au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé espérait poursuivre sur sa lancée au FC Barcelone. Arrivé en août 2017 pour remplacer Neymar, parti au PSG, l’international français a eu quelques coups d’éclat, mais il s’est fait surtout remarquer ces derniers mois par son absence sur le terrain. Touché au biceps fémoral la saison dernière, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois manqué plusieurs mois de compétition. Des blessures qui commenceraient à lasser les dirigeants du FC Barcelone qui ont également pointé du doigt sa façon de jouer : « Dembélé c’est Dembélé, il faut l'accepter tel qu'il est. C'est un soliste, il ne comprendra jamais le jeu collectif. C’est plus fort que lui, il s'endort. C'est une chose de le voir à la télévision et une autre de l'avoir tous les jours. Ronald est en train de le comprendre. Il y a deux possibilités : soit il ne l’utilise plus, soit il essaye de le comprendre afin d’en tirer profit pour l’équipe » aurait déclaré un responsable catalan dans les colonnes d’ El Pais .

Dembélé a refusé Manchester United

La direction blaugrana était prêt à le vendre cet été pour pouvoir recruter Memphis Depay, mais le joueur français aurait refusé de partir et de rejoindre Manchester United. En effet, après l’échec du dossier Jadon Sancho, le club anglais aurait jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé et aurait tout fait pour tenter de le recruter. Le club anglais aurait même demandé à Paul Pogba d’intervenir et tenter de convaincre son coéquipier en équipe de France. Mais toujours selon les informations d’ El Pais, Dembélé lui aurait indiqué qu’il voulait rester au FC Barcelone afin de tenter de s’imposer. « Je veux triompher à Barcelone » aurait lâché le joueur de 23 ans. Absent des terrains depuis le mois de février et sa grave blessure, l’ailier français a retrouvé les pelouses de Liga le 27 septembre dernier lors d’une rencontre opposant le Barça à Villarreal. Resté sur le banc lors des deux rencontres suivantes, Dembélé a été titularisé pour la première fois par Ronald Koeman ce samedi pour affronter Getafe.

« Il travaille pour avoir plus de minutes »