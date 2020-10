Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a une raison de plus de prolonger !

Publié le 19 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a bouclé le recrutement de Rafinha en toute fin de mercato estival, l’arrivée de l’international brésilien pourrait être un argument de plus dans le cadre de la prolongation de contrat de Neymar.

Désireux de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone durant l’été 2019, Neymar avait finalement perdu son bras de fer avec sa direction, et la star brésilienne avait donc poursuivi son aventure parisienne. Grand bien lui en a fait, puisque le numéro 10 brésilien a finalement disputé la finale de la Ligue des Champions la saison passée, et il semble désormais pleinement épanoui au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar fait désormais l’objet d’un travail de longue haleine de Leonardo en coulisses qui tente de le prolonger. Et pour se faire, le directeur sportif du PSG dispose d’un nouvel argument qui peut faire la différence.

L’arrivée de Rafinha peut accélérer le dossier