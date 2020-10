Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur l'arrivée de Danilo Pereira !

Publié le 20 octobre 2020 à 11h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a offert Danilo Pereira à Thomas Tuchel. Selon Pedro Martins, l'entraineur qui a lancé l'international portugais au Maritimo, le directeur sportif du PSG a très bien fait de miser sur son ancien poulain.

Malgré la crise provoquée par le coronavirus, Leonardo a pu réaliser quelques bons coups lors du dernier marché des transferts. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG a recruté Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Rafinha, Moise Kean et Danilo Pereira cet été. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Pedro Martins a jugé en particulier l'arrivée de l'international portugais au PSG. D'après l'entraineur qui a lancé Danilo Pereira au Maritimo, Leonardo a fait un excellent choix avec le milieu de 29 ans.

«Je peux vous assurer que le PSG a recruté un grand joueur»