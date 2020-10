Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a été affecté par un gros départ !

Publié le 20 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Edinson Cavani s’est finalement engagé libre avec Manchester United cet été. Et Thomas Tuchel avoue été attristé par ce départ…

C’est un fait, l’été a été très agité au PSG ! Si le club de la capitale a bouclé quelques renforts avec les arrivées d’Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha, c’est surtout dans le sens des départs que le club de la capitale a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Plusieurs joueurs comme Thiago Silva, Thomas Meunier, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et Edinson Cavani sont arrivés en fin de contrat et partis libres, et le buteur uruguayen s’est engagé avec Manchester United. Interrogé en conférence de presse lundi, Thomas Tuchel a livré son sentiment sur le départ de Cavani au PSG.

« Clairement triste de son départ »