Mercato - ASSE : Puel en remet une couche sur Wesley Fofana !

Publié le 20 octobre 2020 à 10h00 par La rédaction

À l’ASSE, Claude Puel démarre une nouvelle saison sans sa pépite de 19 ans, Wesley Fofana, parti vers d’autres horizons. L’entraîneur des Verts tente de l’oublier, mais cette tâche n’est pas facile.

Claude Puel va maintenant devoir composer sans Wesley Fofana. Son jeune défenseur central s’est engagé en faveur de Leicester cet été, en toute fin de mercato. L'entraîneur de l’ASSE avait aussi tenté de faire revenir un autre jeune prometteur, William Saliba, au club. Les Verts ont finalement enregistré l’arrivée en prêt du joueur du Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos (22 ans), pour compenser en défense centrale. Même si Claude Puel s’est dit satisfait de l’apport du jeune Grec dans l’effectif, comme le relevait le10sport.com, Wesley Fofana lui manque toujours.

« On ne perd pas Fofana sans conséquences »