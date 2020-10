Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM reçoit une réponse claire dans le dossier Maehle !

Publié le 20 octobre 2020 à 9h45 par T.M.

A la recherche du successeur de Bouna Sarr, l’OM pensait tenir l’heureux élu avec Joakim Maehle. Si l’opération a finalement capoté au dernier moment, Genk a tenu à s’expliquer.

Alors que la Ligue des Champions redémarre ce mercredi pour l’OM, André Villas-Boas devra faire avec Hiroki Sakai comme seul arrière droit de métier. En effet, quelques heures avant la clôture du marché, le club phocéen a vendu Bouna Sarr au Bayern Munich. Alors que Pablo Longoria s’était mis en quête d’un successeur, il n’a finalement pas réussi à sa mission. Pourtant, cela aurait pu se passer autrement. En effet, un transfert de Joakim Maehle, en provenance de Genk, était en passe d’être conclu pour près de 10M€. Néanmoins, au dernier moment, le club belge a demandé une rallonge, de quoi faire échouer l’opération.

« Tout le monde doit s’y retrouver »