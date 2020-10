Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout était bouclé pour le départ d’Ousmane Dembélé, mais…

Publié le 20 octobre 2020 à 9h00 par T.M.

Annoncé proche de Manchester United, Ousmane Dembélé est finalement toujours à Barcelone. Un transfert avorté dont le Français serait le principal responsable.

Titulaire face à Getafe, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment gagné de points aux yeux de Ronald Koeman. Pour le joueur du FC Barcelone, la saison pourrait donc être compliquée, n’entrant pas dans les plans de son entraîneur. C’est d’ailleurs pour cela que durant le dernier mercato, le Français était poussé vers la sortie. En effet, le Barça comptait se séparer de Dembélé pour espérer notamment faire venir Memphis Depay. Ainsi, dans les derniers jours et dernières heures du mercato, l’ancien de Dortmund a fait énormément parler. Et s’il a été annoncé proche de Manchester United, rien n’a finalement été bouclé avant la deadline.

Dembélé a dit non !