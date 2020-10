Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation d’Emery sur le départ avorté de Kylian Mbappé !

Publié le 20 octobre 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 20 octobre 2020 à 8h18

Alors que Kylian Mbappé ne cesse d’être envoyé au Real Madrid l’été prochain, ce transfert aurait déjà pu arriver il y a quelques mois déjà comme l’a révélé Unai Emery, ancien entraîneur du PSG.

A 21 ans, Kylian Mbappé fait actuellement les beaux jours du PSG. Toutefois, cette belle histoire pourrait ne pas durer. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022, il ne semble pas forcément enclin à prolonger. Par conséquent, l’été prochain, à un an du terme de son contrat, Mbappé pourrait s’en aller. Et c’est bien évidemment vers le Real Madrid que tous les regards se tournent. Ayant décalé son offensive à 2021, la Casa Blanca va tout faire pour recruter le champion du monde, qui n’a visiblement d’yeux que pour les Merengue et ce depuis plusieurs années désormais.

« Il avait énormément envie de jouer au Real Madrid »