Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé !

Publié le 20 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Témoignant de la réticence de Kylian Mbappé d’envisager de prolonger son contrat au PSG, Leonardo aurait décidé de baisser les armes et de le vendre au plus offrant l’été prochain.

L’aventure parisienne de Kylian Mbappé semble toucher à sa fin. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, celui qui est devenu champion du monde un an plus tard avec l’Équipe de France a entamé la quatrième et avant-dernière année de son contrat le liant au PSG. Et à en croire Le Parisien , cette saison serait l’ultime de Mbappé sous la tunique parisienne.

Pas de prolongation, un départ à la fin de la saison

Le quotidien de la capitale a fait part des craintes du PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne compterait pas rester au sein du club parisien, craignant de ne plus progresser à un certain stade et souhaitant se lancer un challenge à l’étranger. Le Real Madrid serait plus qu’une possibilité à ce jour bien qu’une incertitude économique laisse planer le doute sur le bon déroulement d’un transfert. La direction du PSG se serait résigné quant à une prolongation de contrat de Mbappé et refuserait de le laisser partir libre ne laissant place qu’à un cas de figure : un départ l’été prochain.