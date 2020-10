Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prêt à rejoindre Messi au Barça ? La réponse !

Publié le 19 octobre 2020 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche d'un départ l'été prochain. Alors que le FC Barcelone serait à l'affût pour le recruter, le numéro 7 du PSG ne serait pas très emballé par l'idée de rejoindre le club catalan.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait disputer sa dernière saison sous les couleurs Rouge et bleu. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde français pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. En effet, comme l'a indiqué Le Parisien ce lundi soir, Kylian Mbappé n'afficherait pas une forte volonté de prolonger, tandis que la direction du PSG commencerait à se résigner. Alors que le numéro 7 de Thomas Tuchel se rapprocherait dangereusement d'un départ, le Barça compterait profiter de la situation pour le récupérer à l'été 2021. Toutefois, le club emmené par Ronald Koeman ne serait pas du tout en ballotage favorable sur ce dossier.

Le Barça n'aurait pas les faveurs de Kylian Mbappé