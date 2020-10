Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres de l’opération Mbappé dévoilés ?

Publié le 19 octobre 2020 à 21h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid désirerait frapper un grand coup sur le marché l’été prochain en recrutant Kylian Mbappé, la Casa Blanca ne prévoirait pas de faire d’énormes folies pour autant avec la pépite du PSG. Explications.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à la fin de la saison ? À en croire la presse britannique, l’attaquant du club de la capitale se serait entretenu avec ses dirigeants afin de leur signifier sa volonté de plier bagage. Lors du prochain mercato estival, il ne restera plus qu’une année de contrat à Mbappé s’il ne prolonge pas d’ici-là, ce qui semble être peu probable. Quelle destination pour sa prochaine expérience ? Le Real Madrid mènerait la danse à l’instant T et aurait déjà préparé son budget.

Un transfert à 150M€ et un salaire de 40M€ par an ?