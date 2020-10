Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Zinedine Zidane sur le dossier Mbappé !

Publié le 16 octobre 2020 à 13h45 par T.M. mis à jour le 16 octobre 2020 à 13h47

Ce vendredi encore, Kylian Mbappé fait la Une des journaux en Espagne. Forcément, en conférence de presse, Zinedine Zidane n’a pas échappé aux questions sur une possible arrivée du joueur du PSG au Real Madrid.

Actuellement au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé fait toutefois énormément parler au Real Madrid. En effet, le génie français est le grand rêve de la Casa Blanca, qui passera à l’action lors du prochain mercato estival. En attendant que l’offensive soit lancée, les rumeurs vont se multiplier au fil des mois. Et cela commence déjà. Ce vendredi, As a d’ailleurs fait sa Une sur Mbappé et le Real Madrid, assurant que les Merengue étaient en pole position pour accueillir le champion du monde. En coulisses, Florentino Pérez aurait pris les choses en main personnellement pour parvenir à ses fins et ainsi réaliser son rêve d’attirer Kylian Mbappé au Bernabeu. Mais qu’en pense Zinedine Zidane de son côté ?

« Je ne sais pas si cela est justifié de parler autant »