Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi oublié par le vestiaire ?

Publié le 19 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

Les envies de départ de Lionel Messi ont été au centre de tous les débats au FC Barcelone. A l'approche de la Ligue des Champions, les Blaugrana veulent désormais passer à autre chose.

A Barcelone depuis 10 ans, Lionel Messi a demandé à quitter le club cet été. Après un bras de fer avec le président Josep Maria Bartomeu, le génie argentin est resté. De retour sur les terrains, la Pulga et le FC Barcelone voulaient se consacrer de nouveau au football et oublier cet épisode de mercato et dès la reprise de la Liga, Lionel Messi a remis les pendules à l'heure avec un but et une passe décisive. Après les quatre premières journées de championnat, le capitaine barcelonais n'a pas manqué une seule minute de jeu. La tête désormais tournée vers la Ligue des Champions.

« Le burofax ? Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour en parler »