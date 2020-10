Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour cet espoir de Premier League !

Publié le 20 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM s’est bien renforcé durant le dernier mercato, à l’avenir, Pablo Longoria et le club phocéen pourraient bien avoir une carte à jouer avec un joueur de Premier League.

A seulement 19 ans, Wesley Fofana a décidé d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Après seulement quelques mois en Ligue 1, où il avait fait forte impression à l’ASSE, le défenseur central a filé à Leicester. Si les Verts ont longtemps résisté aux assauts des Foxes, ils ont finalement craqué en bouclant un transfert record de 35M€ + 5M€ de bonus. Désormais, c’est donc en Angleterre que Fofana évolue. Pour autant, le natif de Marseille n’écarte pas un retour dans le championnat de France, notamment du côté de l’OM.

« Ça restera toujours un rêve de jouer à l’Olympique de Marseille »