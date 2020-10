Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco reçoit un conseil de taille pour son avenir !

Publié le 20 octobre 2020 à 7h30 par La rédaction

Cantonné à un rôle de joueur de rotation au Real Madrid, Isco ne semble plus que l’ombre de lui-même. Alors qu’un départ ne semble pas à l’ordre du jour, RIvaldo verrait bien l’Espagnol débarquer en Premier League.

Aligné d'emblée lors de la débâcle du Real Madrid au Santiago Bernabeu face à Cadiz (0-1), Isco a particulièrement déçu. Le milieu de terrain a été pris en grippe par la presse espagnole, à l’instar d’autres coéquipiers comme Marcelo. Et même si Zidane apprécierait toujours autant le joueur de 28 ans, la question de son départ pourrait se poser un jour où l’autre. D’autant que les indésirables du Real Madrid semblent avoir la côte en Angleterre, comme en témoignent les départs de Dani Ceballos, Sergio Reguilon, Gareth Bale et James Rodriguez. Ce dernier pourrait justement servir d’exemple à Isco, selon Rivaldo.

Rivaldo imagine Isco en Premier League