Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette étonnante révélation sur un joueur de Zidane !

Publié le 18 octobre 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’Isco n’est plus que l’ombre de lui-même depuis un bon moment, Zinedine Zidane n’aurait pas l’intention de se passer des services de l’international espagnol.

Arrivé en provenance de Malaga en 2013, Isco a perdu peu à peu son rendement au sein du Real Madrid. Depuis maintenant trois ans, l’international espagnol a perdu en protagonisme dans l’effectif du club de la capitale espagnole, et il est régulièrement pointé du doigt pour ses performances loin d’être au niveau attendu. Ainsi, alors que son temps de jeu a diminué au fil des saisons et des blessures, Isco a régulièrement été annoncé sur le départ du Real Madrid ces derniers mois. Cependant, malgré sa prestation complètement manquée face au Cádiz CF ce samedi (défaite 0-1 des Madrilènes à domicile), le milieu de 28 ans conserverait toute la confiance de Zinedine Zidane.

Isco serait l’un des joueurs favoris de Zinedine Zidane !