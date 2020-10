Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La surprise de Wesley Fofana pour son transfert !

Publié le 19 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

Transféré à Leicester City pour un montant record lors des derniers jours du mercato estival, Wesley Fofana est revenu sur les dessous et les conditions de son départ.

Après plusieurs semaines de négociations et malgré l'avis contraire de son entraîneur Claude Puel, Wesley Fofana s'est engagé à Leicester City contre un montant de 35M€ + 5M€ de bonus, faisant de lui la plus grosse vente de l'histoire de l'ASSE. Une offre difficilement refusable pour les dirigeants du club du Forez étant donné la crise financière actuelle d'une part, mais également la volonté du jeune international espoirs français d'autres part. Wesley Fofana avait en effet affiché son souhait de rejoindre Leicester, affirmant qu'il « serait fou » de refuser une telle offre. Si Claude Puel souhaitait garder sa jeune pépite, les dirigeants ont finalement accepté à la toute fin du mercato estival. Alors qu'il aurait pu partir à Salzbourg pour moins de 10M€ l'été dernier, Wesley Fofana est revenu sur le montant de son transfert alors qu'il n'a que 19 ans.

« 40M€ ? Oui c’est incroyable, même pour moi »