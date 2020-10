Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel met fin au feuilleton Stéphane Ruffier !

Publié le 18 octobre 2020 à 21h30 par A.D. mis à jour le 18 octobre 2020 à 21h31

Indésirable à l'ASSE, Stephane Ruffier n'a plus aucune chance de jouer avec Claude Puel. Interrogé à nouveau sur la situation de son gardien, le coach des Verts a réaffirmé qu'il ne comptait pas refaire appel à lui.

Comme il l'a annoncé à plusieurs reprises, Claude Puel ne compte pas du tout sur Stephane Ruffier. « Il a été décidé de s’appuyer sur trois gardiens (Jessy Moulin, Stefan Basic et Etienne Green), qui ont énormément progressé. Je ne rappellerai pas Ruffier. On a essayé (de trouver un arrangement avec Ruffier). Il a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Des décisions ont été prises, je m’y tiens » , a-t-il précisé. Interrogé à nouveau sur la situation de Stephane Ruffier ce dimanche, Claude Puel a expliqué clairement que le gardien de 34 ans ne rejouera pas tant qu'il sera le coach de l'ASSE.

«Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici»

« Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie. S'il est n°2 ? Non, ni n°3 » , a affirmé Claude Puel lors d'un entretien accordé au Canal Football Club .